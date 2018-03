Es ist verdammt unfair, immer wieder auf Vergangenes zu verweisen, um die vermeintliche Egalität einer neuen heißen Indie-Band zu erklären. Doch The Magic Gang wären auch im letzten großen Jahr des Rock 2005 nicht über die zweite Reihe hinausgekommen. Denn der Eigensinn, den Bands wie Bloc Party, The Futureheads oder Maxïmo Park trotz Rückgriff auf bekannte Zutaten erkennen ließen, ist hier nicht vorhanden. Betrachtet man die vier Jungs aus Brighton, dann stehen sie inszenatorisch in der Tradition eher artifizieller Gruppen wie den Talking Heads.



Doch das ist nur die Hülle, denn die Musik ist unterkomplexer Britpop, und inhaltlich werden austauschbare Boy-meets-Girl-Szenarien verhandelt. In der Adoleszenz kann diese Musik Anker sein; als Soundtrack für eskapistische Auflehnung, die eben auch Gefühl der Jugend ist, kommt die Platte an jeder Stelle zu brav rüber. Ihr Indie-Diplom hat die Gruppe dennoch gemacht. Die hymnischen Songs erinnern in ihren besten Momenten an die frühen Blur oder Pulp. Da ist per se nichts gegen einzuwenden, wenn hier doch nur eine Spur mehr Biss und Haltung zu erkennen wäre.