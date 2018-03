Knapp vier Jahre ist es her, seit Ayman Rostom über das eigene Label Zoot Records seine stattlich pumpende Debüt-12" »Afric / Casio Remix« unter dem Pseudonym The Maghreban veröffentlicht hat. Zuvor machte er sich bereits als Dr. Zygote bei der HipHop-Crew Diversion Tactics einen Namen als hochbegabter Autodidakt des Turntablism. Seither folgte ein ganzer Reigen abgefahrener House-Singles und EPs – von Tanzflächenstampfern wie »Amok Time« und »Now Easy« bis zum düster funkenden Breakbeat-Bastard »The Carpenters«. Rostom gehört zu jener Gattung von Produzenten, die imstande sind, ihre Style-Prägung auf nahezu jede denkbare Spielart, jedes Tempo, jede Stimmung reibungslos zu übertragen und Abweichungen vom Bisherigen in Lektionen für das Kommende umzumünzen.



Auf »01DEAS« gibt der Sample-Zauberer Lektionen in Eklektizismus und demonstriert eindrucksvoll, wie wichtig Plattenstöbern fürs Musikmachen ist. Denn wo, wenn nicht im Plattenladen stößt man auf unerwartete Empfehlungen, neue Eindrücke und verspürt diese angenehme Offenheit gegenüber dem Unbekannten? Höchstens im Swinger-Club. Zumindest der Plattenladen ist bekanntes Terrain für Rostom. Beseelt von untrüglichem Gespür für Klangfarben und Texturen, für das fein austarierte Ineinandergreifen unterschiedlichster Genres, pulst er den Wu-Tang-Vibe des Rappers A_F_R_O in »Hi Top Remix« über einen hochgejazzten Saxofon-Beat, der wie Moondog in der Bronx anmutet. Darauf muss man erst mal kommen! Dabei gehören die grandiosen Features auf dieser Platte noch zu den schwächeren Tracks. Denn im surreal surrenden »Mbira« beweist The Maghreban ebenso wie beim Gänsehautgaranten »Needy«, dass er eigentlich keinerlei Unterstützung von irgendwem braucht – er gehört auch so zu den brillantesten Beatbastlern der Gegenwart.