lautet der Satz zu dem The Low Anthem vor der Zugabe auf die Bühne zurückkehren. Wenn eine vormals ausschließlich auf Folk und Country, also die ruhigen musikalischen Spielarten, fokussierte Band so einen Satz fallen lässt, hat dieser auch etwas zu bedeuten. Aber der Reihe nach.

Sie wissen, was sie getan haben. »We’re back to play the Country-Hits«