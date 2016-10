Nein, ich möchte nicht darüber schreiben, dass der eine der beiden D’Addario-Brüder aussieht wie die queere Version von allen Bowies auf einmal, obwohl er erst 17 ist. Das ist das verdammte Ding dieser Generation: Die vor uns konnten gut schreien, wir konnten gut das Maul halten, die nach uns können halt gut queer, und das ist so geil wie eigentlich langsam normal. Zur Musik also. Und die funktioniert so: Alle jene Akkorde, die jeder Gitarrist nochmal üben muss, bevor er »Here, There And Everywhere« spielt, die mit verwirrenden Zahlen und Kreuzen, die dann, wenn sie erklingen, das Herz weiter öffnen als ein Bypass – jene Akkorde also lesen die Lemon Twigs auf und collagieren aus ihnen Pop-Hymnen in bester Tradition von Queen bis Roy Orbison, wo jeder Takt seinen eigenen Haken schlägt und trotzdem immer irgendwie triumphal in Richtung Himmel strebt. Strunzkonservativ also, mit Harmonien, die vermutlich schon Bach nicht verstört hätten. Aber in seiner Wundertütenhaftigkeit immer wundervoll. Bloß bei näherem Hinsehen fällt dann auf, dass, wo Freddie Mercury noch kokettierte, seine Musik sei wie ein Einwegrasierer, die Songs der Lemon Twigs in ihrem Kokettieren mit der Musikgeschichte vermutlich tatsächlich in ein paar Monaten aus dem Kopf verschwunden sind. Das Meta-Einfluss-Ding hat jedenfalls vor drei Jahren bei Foxygen besser geklappt.