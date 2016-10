Als wir Michael und Brian D’Addario von The Lemon Twigs treffen, sind die beiden schon etwas fertig von einem vollen Interviewtag, an dem sie über ihr Debüt »Do Hollywood« ausgefragt wurden. Das Rockstarleben hatten die beiden sich dann doch etwas anders vorgestellt. Mehr Models, weniger Hotelzimmer und mehr von der großen Freiheit. Die Realität ist dann doch etwas härter und langweiliger als sie erwartet hatten – wie sie Hannah Bahl im Interview gestanden.



Michael und Brian D’Addario sehen aus, als seien sie direkt aus »Wayne’s World« in die Realität gefallen – mit kurzem Zwischenstopp in David Bowies oder Mick Jaggers Kleiderschrank. Im ersten Moment ist man sich deshalb nicht ganz sicher, ob hier nicht gerade eine große ironische Inszenierung stattfindet. Kurze Zeit später wird klar: Nein, die beiden sind echt und bereit für Songs in Heavy Rotation sowie ohnmächtige Mädchen.

Aufgewachsen in New York haben Brian und Michael, die gerade mal 19 und 17 sind, Popkultur schon mit der Muttermilch aufgesogen: Ihr Vater war professioneller Studiomusiker. So findet man in den Tiefen des Internets alte Homevideos, in denen die beiden als Kinder lauthals Beatles-Songs performen. Bei den D’Addarios ging es selten um Schule, sondern immer um Musik, wie Brian im Interview erklärt: »Es war ein konstantes popkulturelles Grundrauschen. Fernseher oder Plattenspieler liefen immer, man konnte der Popkultur nicht entkommen.«

Mit ihrem Lo-Fi-Pop erinnern die Lemon Twigs in ihren guten Momenten an eine raue Mischung aus Beatles und Beach Boys. Doch trotz ihrer Liebe zur Vergangenheit sind die beiden froh, im Hier und Jetzt zu leben. Michael erklärt: »Ich glaube, in den 70er-Jahren wären wir als Band auf jeden Fall weniger einzigartig als heute gewesen. Wir haben auch einen modernen Blick auf die Dinge und schließen keine Epoche kategorisch aus. Die Glamourzeit der 80er lieben wir genauso wie die 70er. Trotzdem ist das Hier und Jetzt doch schon irgendwie sehr ok.«

Den modernen Twist hat ihrem Album übrigens Jonathan Rado von Foxygen verpasst. Die Jungs haben ihn über Twitter angeschrieben und er hat sie daraufhin kurzerhand ins Studio nach Los Angeles eingeladen, wo »Do Hollywood« in zwölf Tagen aufgenommen wurde. Dass die beiden dabei nichts von Hollywood gesehen haben, ist auch schon wieder sehr ironisch. Aber so was passiert ihnen gerade ständig: »Das ist ja jetzt erst unser zweiter Tag im Rockstarleben«, erzählt Michael. »Es ist alles sehr verrückt. Und irgendwie Geldverschwendung, dass man in eine schöne Stadt kommt, den ganzen Tag nur Interviews gibt und abends sofort weiterfliegen muss. Eigentlich müsste man Bon Jovi sein, damit man selbst die Spielregeln diktiert und der ganze Luxus Spaß macht.« Dann blickt er an die Hotelzimmerdecke und ruft theatralisch: »God why didn’t you make me Bon Jovi?!«