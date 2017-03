Die Französin Laetitia Sadier kennt man bereits seit den 1990ern als Sängerin der mittlerweile aufgelösten Stereolab oder Gaststimme auf dem Blur-Song »To The End«. Nun hat sie nach zwei Soloalben wieder eine Band, die ihren Namen trägt. Die klingt dann sehr zurückhaltend, etwa im Bossa-Nova-meets-Easy-Listening-Track »Undying Love For Humanity« oder in »Love Captive«, einem Duett mit Alexis Taylor (Hot Chip). Im somnambulen »Psychology Active (Finding You)« erinnert ihre Stimme gar an eine heitere Version von Nico, »The Woman With The Invisible Necklace« wartet dagegen experimentell dissonant auf. Sadier ist eine Künstlerin, die bewusst keine eingängigen Songs produziert (singletaugliches Material sucht man auf diesem Album vergeblich), sondern mit schrägen und sperrigen, Electronic-lastigen Sounds herumspielt und dabei ihre musikalische Persönlichkeit gefunden zu haben scheint. Entsprechend schwer ist es aber auch, Zugang zu diesem ambitioniert klingenden Album zu finden. Definitiv eine Platte für Liebhaber.