»Fuck Trump!« schreit jemand aus dem Publikum, »Fuck Trump!« ruft Kathleen Hanna und natürlich wettert sie gegen den baldigen neuen US-Präsidenten. Der steht schließlich für alles, wogegen Hanna schon seit Jahren kämpft. Immer wieder »Fuck Trump!« und dann erzählt sie, wie die vergangenen Wochen für sie gelaufen sind. Sie habe nicht geweint, sagt sie »Maybe it’s because I take Prozac but maybe it’s because I just can’t believe this is happening«. Nach Reagan hätte sie gedacht, dass es nicht mehr schlimmer kommen könne.Hanna und ihr Kollege Kenny Mellman am Keyboard werfen sich die Rede-Brocken zu, mischen ernste Themen mit kleinen persönlichen Albernheiten über die Kälte und wie Hanna sich zig Jacken und Mützen übereinander anzieht und noch immer friert. Ob man solche Geschichten braucht? Keine Ahnung, irgendjemand vor der Bühne braucht sie offenbar nicht. »Did you say ›sing!‹?« fragt Hanna und antwortet, » I can talk as long as I want!«. Dafür gibt’s ordentlich Applaus.