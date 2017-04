25.04.2017, Köln, Live Music Hall

In Würde zu altern und zu ergrauen schaffen nur wenige Bands. Selbiges lässt sich aber auch über das Publikum sagen, das an diesem wolkenverhangenen Dienstagabend vor dem wechselhaften Aprilwetter in die gut gefüllte Kölner Live Music Hall drängt. Auch wenn ein Großteil die Shoegaze-Pioniere und Frontmann Jim Reid schon einmal während ihrer Heydays in den 1980ern oder 1990ern live erlebt haben dürfte (wie man zahlreichen schwarz bekleideten Männerrücken in den vorderen Reihen entnehmen kann), ist ein Termin von The Jesus and Mary Chain natürlich eine Pflichtveranstaltung. Allzu oft lassen sich die streitsüchtigen Gebrüder Reid und ihre Entourage nach ihrem Split Ende der 1990er und der 2007 erfolgten Reunion schließlich nicht mehr auf hiesigen Bühnen blicken: Ihr letztes Konzert in Deutschland liegt ähnlich lange zurück wie die Produktion ihres unlängst veröffentlichten Comeback-Albums »Damage And Joy« gedauert haben dürfte.