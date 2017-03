Ihr spielt schon seit 2007 wieder Konzerte, habt zuletzt euer Debüt »Psychocandy« in voller Länge auf die Bühne gebracht. Warum hat es mit »Damage And Joy« dennoch so lange gedauert?

Über dieses Album reden wir seit zehn Jahren. Ich habe mich oft gefragt, ob wir es jemals aufnehmen werden. Eigentlich wurde es nur konkreter, weil wir merkten: Entweder wir machen es, oder wir hören auf, den Leuten davon zu erzählen. Das war wie ein schlechter Running Gag. »Wann kommt das Album?« – »Bald.« – »Is’ klar.« Hat dann zwar immer noch ein paar Jahre gedauert, aber das lag vor allem an mir. William drängelte schon 2007 nach den ersten Reunion-Shows darauf, aber mir passte es damals nicht. Ich war gerade wieder Vater geworden und wollte lieber meine Tochter Candice aufwachsen sehen, anstatt mich monatelang mit meinem Bruder im Studio zu streiten, wie es 1998 bei »Munki« der Fall gewesen war. Also suchte ich ständig neue Ausreden, um das zu vermeiden. Irgendwann war so viel Zeit vergangen, dass es sich wie ein »Jetzt oder nie«-Moment anfühlte.





Habt ihr Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit ihr euch im Studio nicht wieder an die Gurgel geht?

Unsere Idee war, ausnahmsweise mal mit einem Produzenten zu arbeiten. Das hatten wir nie getan. Wir wollten jemanden, der zugleich diplomatische Fähigkeiten hat. Alan McGee schlug uns Youth vor. Wir trafen ihn, und er sagte genau die richtigen Dinge und hatte Lust, mit uns zu arbeiten. Youth, William und ich haben fest damit gerechnet, dass es wieder laut wird und wir uns Prügel androhen. Zur Überraschung aller war dem aber nicht so. Es wurden auch keine Flaschen geworfen oder mit Messern gefuchtelt. Wir waren sehr rücksichtsvoll und erwachsen.





Erstaunlich. Werdet ihr altersmilde, oder war Youth gut darin, euer Temperament in den Griff zu kriegen?

Von beidem ein wenig. Wir waren aufs Schlimmste gefasst und nach ein paar Tagen einfach erleichtert, dass es sich ganz okay anfühlte. Diese Stimmung hat uns durch die Aufnahmen gebracht.





Nervt es dich eigentlich, dass alle immer wilde Storys über die Anfangsjahre von The Jesus And Mary Chain und über euren Brüderzwist hören wollen?

Eigentlich nicht. Der ganze Mist ist ja tatsächlich passiert. Wir haben manchmal nur 20 Minuten gespielt, haben dem Publikum den Rücken zugewandt, wurden mit Flaschen beworfen, haben zurückgeworfen, sind von der Bühne gefallen, waren manchmal zu drüber, um zu spielen. Heute fühlt es sich an, als wären das nicht wir gewesen, aber ich habe kein Problem, darüber zu reden. Was mich nervte, war, dass alle »Psychocandy« mit diesen Riot-Shows in Verbindung gebracht haben. Deshalb konnte ich das Album eine lange Zeit nicht ertragen – obwohl wir immer wieder Anfragen bekamen, es live zu spielen. Ich dachte, die Leute mochten es bloß, weil es für Riots, Gewalt und Chaos stand. Das hätten wir heute nicht mehr bieten können. Aber dann merkten wir, dass »Psychocandy« eigentlich ziemlich gelungen ist und wir es nie im Ganzen gespielt hatten. Und es stellte sich heraus, dass es immer noch vielen Menschen sehr viel bedeutet, obwohl es über 30 Jahre alt ist.