Den Namen ihres Projekts hat Amber Bain von einem Ferienhaus, in dem sie als Jugendliche oft Familienurlaube verbrachte. Auf ihrer neuen Platte bietet die Londonerin verträumten, warm klingenden Pop, wie man ihn teilweise von ihren Mentoren The 1975 kennt.

Geschrieben am 07. April 2017, 11:26

The Japanese House