Mit ihrer neuen Platte »The Goodness« ist den Emo-Helden The Hotelier ein großer, komplexer Wurf gelungen. Immer mehr Fans sind gespannt darauf, wie die vierköpfige Band aus Massachusetts ihre neuen Songs sowie archivierte »Anti-Pop«-Klassiker ab Januar auf die Bühne bringen wird.

Geschrieben am 18. November 2016, 16:26

Wer The Hotelier live erleben will, kann hier 3x2 Tickets gewinnen. Tragt einfach euch und eure Wunschstadt in das Formular ein und gewinnt mit ein wenig Glück Plätze auf der Gästeliste.

The Hotelier