»How You Like Me Now« fragten The Heavy 2009. Und auch im Jahr 2016 kann die Antwort darauf nur positiv ausfallen. Wer das anders sieht oder noch keine eigene Meinung zu den Briten hat, kann sich auf der anstehenden Tour von ihren Qualitäten überzeugen.

Geschrieben am

24. Oktober 2016, 14:38