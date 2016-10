Dass Julian Casablancas sich in die Growlers verliebt hat, erfuhr die Welt vor circa drei Jahren auf Twitter, als er ihren Song »One Million Lovers« postete und sagte, er wolle in einer Welt leben, wo so etwas Preise für den besten Song und das beste Video gewinnt. Ob er ihnen nachstellte oder wie die Romanze im Detail verlief, weiß man nicht, aber jetzt erscheint das fünfte Album der Growlers , das Casablancas selbst produziert hat, auf seinem Label Cult Records. Die Fanbase der Growlers ist darüber immens gespalten: Die eine Hälfte feiert den neuen Sound, die andere weint und trägt den alten lamentierend zu Grabe – viel zu früh. Die Eigentümlichkeit ihres Beach-Goth ist keineswegs verflogen – die Musik knirscht weiterhin herrlich vor Surfrock, Pop, Country und neuerdings sogar Afro-Funk, nicht zu vergessen Brooks Nielsens unverwechselbare Kieselstimme – nur eben ein wenig geschliffener, urbaner, poppiger.Das Meeresrauschen macht Platz für Synthie-Funk, die Party ist vom Strand in die Stadtdisko gezogen, die Basslines sind muskulöser, die Gitarren und Synthesizer schillernder und prominenter. Es nützt nichts, um den heißen Brei herumzureden: man hört verdammt gut, wer da Hand angelegt hat. »Dope On A Rope« zum Beispiel ist ein zuckersüßes Exempel für die klassische Strokes-Gitarre. Der eingefleischte Growlers-Fan kommt aber in der zweiten Hälfe des Albums wieder auf seine Kosten: Dort weichen die Funk-Bissen dem geliebten, struppigen und benebelten Leierkasten-Beach-Goth-Sound. Hört alle auf zu jammern, tanzt lieber! »City Club« eignet sich perfekt dafür.