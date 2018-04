The Get Up Kids hatten in den vergangenen Jahren mit Erwachsenendingen zu tun: Familien gründen, Uniabschlüsse nachholen, Firmen gründen, einem Fußballverein beitreten – ihr kennt das. 2011 erschien ihr letztes Album »There Are Rules«, seither wurde es sehr leise um die Band. Jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen. »Maybe« heißt der neue Song der Get Up Kids, der hübsch kracht und an die frühen Alben erinnert.

Am 8. Juni soll dann via Polyvinyl zwar kein Album, aber immerhin eine EP folgen. Die trägt den Titel »Kicker« – eine Hommage an die von der Band geteilte Liebe zum Tischfußball – und umfasst vier Songs. Aber hier ist erst mal »Maybe«, die erste wirklich tolle Single: