Abgesehen vom Namen ihrer ersten Single »No Destination« scheinen die Shears-Zwillinge nie wirklich vom Weg abzukommen. Zwar kann bei einer The-Garden-Show trotz tiefer Punk-Wurzeln jederzeit auch mal Golden-Era-HipHop laufen, aber das auch nur, um ihren selbst ernannten »VADA VADA«-Stil auszugestalten.

Geschrieben am 07. Februar 2018, 15:58

Wer The Garden live erleben will, kann hier 3x2 Tickets für die kommende Tour gewinnen. Tragt einfach euren Namen in das Formular ein und gewinnt mit ein wenig Glück Plätze auf der Gästeliste.

The Garden