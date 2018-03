Von einer Band zu vermuten, sie habe wahrscheinlich noch nie so viel Spaß während des Entstehungsprozesses eines Albums gehabt wie bei ihrem aktuellen Werk, mutet merkwürdig an, wenn diese Band zuvor mit »Chelsea Dagger« einen der feucht-fröhlichsten Stadionhits des letzten Jahrzehnts geschrieben hat. Noch mehr, wenn sie zwei Alben später, zu den Aufnahmen von »Here We Stand«, wahrscheinlich mit einer Flasche Feuerwasser in der Hand durch Wilder-Westen-Vergnügungsparks hüpfte.

Und doch hört man den Fratellis, sowieso schon immer die scharfsinnigsten Melodie-Spürhunde des Indie-Rock, auf »In Your Own Sweet Time« in ungewohntem Maße Experimentierfreude, Spontaneität und eben auch kindisches Vergnügen an: Mal versucht sich Frontmann Jon Fratelli an Falsettgesang, mal mixen die Glasgower fernöstliche Instrumentierung mit Kinderlieder-Zitaten, mal machen sie sich die in ihrer Energie fast schon pathetischen Refrains und Gitarrensoli des Classic Rock zu eigen. In die feingeistigen Feuilletonspalten werden es die Fratellis auch mit ihrem fünften Album genauso wenig schaffen wie in die Royal Albert Hall – aber wen interessiert’s? Da ist das Bier wahrscheinlich sowieso viel zu teuer.