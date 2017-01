Bis heute ist »Do You Realize??« immer der letzte Song auf unseren Konzerten. Wenn ich singe »life goes fast, it’s hard to make the good things last« ist das für mich eine wichtige Zeile, auch wenn man das sowieso schon weiß. Für mich liegt die Schönheit des Songs in seiner Einfachheit. Bei »Do You Realize??« ist nichts durchdacht, sondern wir haben einfach mal gemacht - und genau deshalb funktioniert der Song.

Für mich sagt dieses Lied, man solle die schönen, alltäglichen Dinge im Leben mehr zu schätzen wissen. Vor einigen Jahren sind meine Eltern beide an Krebs verstorben. Ich lernte, dass die Welt plötzlich sehr klein wird, wenn geliebten Menschen so etwas wie diese schreckliche Krankheit zustößt. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, in dem ich realisiert habe, dass ich keine Ahnung hatte, wer gerade Präsident war, weil es einfach in dem Moment nicht mehr wichtig war. In »Do You realize??« geht es darum, im Hier und Jetzt zu sein. Das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe von allen - deshalb nehmen wir ja Drogen oder machen Yoga oder meditieren. Man muss sich auf die schönen Dinge und die Welt einlassen.

Es wäre uns nie in den Sinn gekommen, dass dieser Song bis heute für den Sound der Flaming Lips steht. Als wir »Do you Realize??« aufnahmen, wussten wir zwar, dass er schon sehr catchy ist, aber wir waren bei der Albumproduktion zu sehr in Eile, um die Konsequenzen zu erahnen. So richtig wurde uns die Bedeutung des Songs erst bewusst, als er in verschiedenen Werbeclips genutzt wurde und 2009 sogar vom Gouverneur von Oklahoma zum »State Rock Song« erklärt wurde – nach einer offiziellen Wahl. Allerdings legten die Republikaner später ein Veto dagegen ein, weil wir ihnen zu progressiv erschienen. Das war schon sehr absurd.

Do You Realize - that you have the most beautiful face

Do You Realize - we're floating in space -

Do You Realize - that happiness makes you cry

Do You Realize - that everyone you know someday will die





And instead of saying all of your goodbyes - let them know

You realize that life goes fast

It's hard to make the good things last

You realize the sun doesn't go down

It's just an illusion caused by the world spinning round





Do You Realize - Oh - Oh - Oh

Do You Realize - that everyone you know

Someday will die -





Do You Realize - that you have the most beautiful face

Do You Realize