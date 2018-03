The Ex zuzuhören hat nichts mit Pop-Gemütlichkeit zu tun. Auch nach rund 1.900 Auftritten, 28 Alben und Zusammenarbeiten mit einigen in der westlichen Welt bekannten (Sonic Youth, Fugazi, Tortoise, Chumbawamba, Tom Cora) und weniger bekannten (Gétatchèw Mèkuria, Tsehaytu Beraki, Konono N°1) Künstlern ist der Sound ein monoton stolperndes Klang-Gewitter ohne Takt und grades Maß. Aber darum ging es in der politisch und künstlerisch aufgeladenen Welt der Band noch nie. »27 Passports« kommt mit einem ausführlichen Fotobuch (36 abstrakte Aufnahmen von Gitarrist Andy Moor) und selbstverständlich mit Lyrics zu allen Songs daher.



Obwohl linke politische Botschaften ein Anliegen sind, beließen es The Ex nie bei schnöden Parolen. Natürlich spielen der Albumtitel, die Bilder des Fotobuchs und auch Texte wie der von »New Blank Documents« auf die Flüchtlingsproblematik der vergangenen Jahre an. Aber die Gedanken und Botschaften gehen viel weiter, wie auch diese dramatische soziale Entwicklung nicht mit abstrahiertem Schwarz-Weiß-Denken umklammert werden kann. Deswegen sind Bands wie The Ex seit jeher und auch weiterhin ein wichtiger Aufschrei vom Rande der Gesellschaft.