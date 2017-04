Videos seien nicht sein Ding, die Möglichkeit mit Farben und sportlicher Mode spielen zu können hingegen schon, bekannte-Sänger Jonny Pierce jüngst in einem Statement . Für »Blood Under My Belt« liefert die Ein-Mann-Band nun ein Musikvideo, das mit eben diesen Elementen kokettiert. Sportliche Mode, bunte Farben und Formen machen den Clip aus, in dem Pierce mal mit Models, mal mit Glühbirne, mal mit Blume in der Hand in Posen und Tanzen verfällt.