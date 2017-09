Anlässlich des neuen The-Drums-Albums »Abysmal Thoughts« hat Sänger und Mastermind Jonny Pierce im Gespräch mit Dirk Hartmann nicht nur erzählt, warum Jacob Graham die Band verlassen hat, sondern auch, wie man erfolgreich gegen Trumps menschenverachtende Politik protestiert. Am 28. September spielt er ein Konzert im Berliner Lido.

Wie kam es dazu, dass du das neue Album alleine aufgenommen hast?

Das war eigentlich nicht der Plan. Aber Jacob hat mir in einer E-Mail geschrieben, dass er jetzt andere Leidenschaften in seinem Leben habe und dass es ihn nicht glücklich machen würde, in einer



Warum hast du dem Werk den düsteren Titel »Abysmal Thoughts« gegeben?

Düsternis in meinem Leben definitiv immer eine größere Konstante gewesen ist, als glückliche Momente, die kommen und gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich immer in einem melancholischen Zustand befinde. Ich arbeite momentan nicht einmal daran, glücklich zu sein. Ich bin sehr privilegiert, wenn man mein Leben mit dem von hungernden Kindern oder syrischen Flüchtlingen vergleicht. Ich habe zwar eine schwere Vergangenheit hinter mir, aber selbst meine missbräuchliche Kindheit erscheint im Vergleich zu dem, was andere Menschen durchmachen müssen, unbeschwert. Auf dem Papier habe ich ein gutes Leben. Mein Problem ist, dass ich meinen Gedanken nicht entfliehen kann. Ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird. Außerdem denke ich oft anders, als andere Menschen. Manchmal ist das gut, wenn es darum geht, kreativ zu sein. Aber oft führt es dazu, dass man sich sehr einsam fühlt. Schon als kleines Kind war ich gewissermaßen immer einsam. Deswegen waren Düsternis und Einsamkeit schon immer Bestandteil meines Lebens. Aber jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich bereit bin, das zu akzeptieren.



Du hast Dich ja zwischenzeitlich von der Musik zurückgezogen, um dich wiederzufinden und neue Inspiration zu gewinnen. Was genau hast du in dieser Zeit gemacht?

Du bist aus Deinem langjährigen Zuhause in New York nach Los Angeles umgezogen. War das auch Teil deiner Selbstwiederfindung?

Ich befand mich in New York in dieser wirklich wunderbaren Beziehung, von der ich geglaubt habe, dass sie für immer halten würde. Aber sie ging auseinander. Ich habe dann mit meinem Freund darüber gesprochen, nach Los Angeles zu gehen, um es in einer anderen Stadt neu zu versuchen. Aber es hat nicht geholfen, sondern alles schlimmer gemacht. Plötzlich habe ich mich alleine in einem Appartment an einem Ort wiedergefunden, den ich nicht kannte, zusammen mit ein paar Fans, von denen die meisten nur deswegen meine Freunde waren, weil ich in einer Band bin. Es hat sich ekelhaft angefühlt. Zum Glück war noch mein Manager in der Stadt, dem ich wirklich vertrauen kann. Aber die meiste Zeit habe ich mich verdammt einsam gefühlt. Deswegen habe ich angefangen, zu trinken und wilde Partys zu feiern. Ich habe alles mögliche gemacht, um mich sogar noch mehr zu verletzen. Ich war am absoluten Tiefpunkt angekommen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, neue Songs zu schreiben. Dadurch verschwand der ganze Druck und ich bin an einen Punkt gelangt, an dem ich wieder vernünftig denken konnte und an dem mir bewusst wurde, dass ich zurück nach New York ziehen muss. Und direkt nachdem ich nach New York zurückgekehrt bin, habe ich »Abysmal Thoughts« zu Ende geschrieben und mich viel besser gefühlt.



Welchen Einfluss hatte die aktuelle politische Situation in den USA auf das neue Album?

Um ehrlich zu sein, nicht viel. Wenn ich die Platte jetzt aufnehmen würde, wäre der Einfluss immens. Als ich diese Platte schrieb, habe ich es für unmöglich gehalten, dass Trump unser Präsident werden könnte. Jeder hat das als Witz empfunden. Sogar bis zum Tag der Wahl konnte sich das niemand vorstellen. Die meisten Stücke auf »Abysmal Thoughts« sind introspektive Herzensangelegenheiten, die von persönlichen Dingen handeln. Aber ich habe dann noch ein paar Songs geschrieben. Einer davon war »Rich Kids«, der sich im Grunde an die Kinder Trumps richtet. An reiche Leute, die nur an sich selbst denken. Ich kenne einige solcher Leute persönlich. Diese eigentlich gut gebildeten Leute wissen, dass es Menschen gibt, denen es schlecht geht. Aber sie haben noch nie versucht, ihnen zu helfen. Deswegen ist der Song ein großes »Fuck You!« an diese Leute.



Du setzt dich sehr für soziale Belange ein, vor allem für die Rechte der LGBTI-Community und hast diesbezüglich auch einen bemerkenswerten Text für »Noisey« geschrieben. Auf welche Weise ist es möglich, sich Trumps minderheitenfeindlicher Politik erfolgreich zu widersetzen?

Ich denke, dass es verschiedene Wege gibt, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Einerseits gibt es Menschen, denen eine Plattform zur Verfügung steht, so wie mich. Jeder, der über eine Art Anhängerschaft verfügt, sollte seine Meinung äußern. Andererseits sollten sich auch Menschen, die keine Fans haben, für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Allerdings hat das Protestieren einen bitteren Nachgeschmack bei mir hinterlassen. Denn ich habe bis jetzt noch keinen Protest erlebt, der sich vollkommen aufrichtig angefühlt hat. Ich habe Menschen beim Protestieren beobachtet, die wirklich meinen, was sie sagen. Aber dann sehe ich eben auch Leute, die beim Demonstrieren ihre Handys checken oder sonst etwas tun. Ich will sie nicht verurteilen, denn sie gehen immerhin auf die Straße. Aber ich habe ein Problem mit Demonstranten, die sich nur für eine Sache einsetzen. Deswegen habe ich mich zum Beispiel mit meinem Freund einem neuen Lebensstil verpflichtet, dem sogenannten »Intentional Living«. Das bedeutet, dass man jede Entscheidung, die man im Leben trifft, einer gründlichen Recherche unterzieht. Dadurch findet man heraus, wohin das eigene Geld geht. In den USA gibt es ein Unternehmen namens »Urban Outfitters«. Die Hälfte der Mitarbeiter ist homosexuell. »Urban Outfitters« hat Tonnen von Geld ausgegeben, damit die Regierung Anti-Gay-Gesetze verabschiedet. Ein anderes Beispiel ist die Sneaker-Firma »New Balance«, die mit riesigen Summen Trump unterstützt hat. Überall passiert so etwas. Aber deswegen muss jetzt niemand perfekt sein. Es gibt ein Zitat von Voltaire, das ich auch in dem »Noisey«-Artikel verwendet habe: »Don't let the perfect be the enemy of the good.« Man versucht, sich gut zu verhalten. Das heißt, dass man wenigstens einige bessere Entscheidungen treffen wird. Man wird nicht jeden Tag alles richtig machen. Aber wenn man bewusst lebt, protestiert man im Grunde mit jedem Schritt, den man macht. Und das macht den entscheidenden Unterschied aus.

