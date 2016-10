Es hat sich ausgewütet – vorerst zumindest. Denn mit ihrem sechsten Album verabschieden sich The Dillinger Escape Plan auf unbestimmte Zeit in eine Schaffenspause. Wer könnte ihnen das übelnehmen: Gemessen an Takt- und Hakenschlägen hat sich die Band aus dem verrufenen New Jersey – allen voran Gründungs- und Dauermitglied Ben Weinman – ihre Auszeit redlich verdient. »Dissociation« heißt der Druckbehälter, von dem nun bis auf Weiteres zu zehren ist. Unterversorgt haben die Filigranberserker uns wahrlich nicht: Es stehen rund 50 Minuten akustischer Stress und tabulose Regelbrüche mit jeder Menge Schaum vorm Mund bevor. Panisches, aber hochkomplexes Gekritzel unter maximalem Minendruck – durchlöchert von Unmengen an Ausnahmen und Rückausnahmen, nicht zu vergessen. So finden sich neben prisenweisem Jazz auch aphex-twinsche D’n’B-Störfeuer (»Fugue«) und protziges Progressive-Gewichse (»Low Feels Blvd«). Vokalist Greg Puciato jedenfalls darf zum Abschluss noch mal sein gesamtes Repertoire aufs Rost pfeffern. Zurückgelehnte Einschübe tonaler Schöngeistigkeit – man nehme nur das glukosige Schmachten und die himmelhochjauchzenden Streicher in »Nothing To Forget« – wirken da wie klinisch isolierte Gewebeproben einer schlecht gelifteten Realität, denen man sich hinten raus allerdings – ob nun ironisch oder nicht – fast etwas zu ausführlich widmet. Um sämtlichen umstehenden Genres noch mal so richtig in den Gedärmen zu rühren, langt’s aber locker. Und für einen zünftigen Abriss sowieso. You will be missed!