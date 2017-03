Der Bandname könnte passender nicht sein. Mit ihrem selbstbetitelten Debüt stellten die Norweger 2015 die These auf, dass man guten alten Stoner-Bluesrock unbedingt am Leben erhalten müsse und ruhig auch mit härteren Musikstilen kreuzen könne. Der Nachfolger »II« ist nun der Beweis: Der erste Track empfängt die Hörer mit einem Riff, der sich irgendwo im »Ich bleib hier für immer«-Teil des Gehirns festsetzt. Die vielen Gitarrensoli, die die Songs auf anständige Längen bringen, treiben die Hörer in Ekstase, bis Tempi-Wechsel oder eine kunstvolle akustische Rückkopplung sie wieder zum tragenden Riff zurückführen. Die sechs Songs der LP erinnern an den frühen Joe Bonamassa und lassen Assoziationen zu Black Sabbath zu. Als minimales Manko fällt auf, dass der verhallte Gesang teilweise vom brachialen Sound der Gitarren übertönt wird. Aber immerhin wurde das Album komplett live eingespielt. Das bringt dann schon wieder Authentizitätspunkte.