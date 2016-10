Ganze zehn Jahre ist es schon her, dass The Decemeberists »The Crane Wife« veröffentlichten. Pünktlich zum Jubiläum gibt es jetzt ein Re-Release der Platte in einer umfassenden Limited Deluxe Vinyl-Box mit fünf LPs.

Geschrieben am

26. Oktober 2016, 15:18 Text:

Tobias Tißen