Auf einer Welle des Erfolgs surfen The Cool Quest gerade über ihre niederländische Heimat hinweg. Und die muss noch nicht mal an den Landesgrenzen abebben, denn besonders live hat die Band aus Zwolle ihre Qualitäten bereits nachhaltig bewiesen. Ihr zweites Album »Vivid« bündelt nun alle ihre Begabungen in einem unverschämt eingängigen Sound, der HipHop mit Funk und Pop zu einer ganzen Reihe von Hits verbindet. Schon die Opener »Runnin’« und »Goodlife« setzen dafür direkt zu Beginn eindeutige Marken.



Das Quintett hat es dabei noch nicht einmal nötig, sich mit Trend-Stilen wie Trap auseinanderzusetzen oder groß in die Zukunft zu forschen, sondern bezieht sich lieber auf die funky Rap-Ikonen aus der goldenen Ära. Von deren Realkeeper-Attitüde sind The Cool Quest aber meilenweit entfernt, sie begegnen ihrem Groove mit einer verspielten, für Melodien und Dancefloor-Ansprüche offenen Ader. »Vivid« unterstreicht, dass die Band nicht in die Underground-Clubs will, sondern auf die großen Bühnen. Und da kann sie zweifelsohne bestehen.