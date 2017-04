Wer vorhat, eine Hippie-Motto-Party zu veranstalten, und zu diesem Zweck eine passende Playlist zusammenbasteln will, kann getrost auch jeden Song der Black Angels unter die Hits der prominenten Psych-Rock-Genrevertreter besagter Ära mischen – es würde niemandem auffallen. Das ist durch und durch positiv gemeint! Auch Platte Nummer sechs, »Death Song«, greift gekonnt ein Best-of der Eigen- und Feinheiten des Genres auf: wabernde Fuzz-Gitarren, hypnotische Rifffolgen, ein zeitweise ins Ekstatische abgleitendes Schlagzeugspiel, dazu widerhallender Gesang, der durch eine dichte Nebelwand zu dringen scheint. All das eingebettet in eine mystische, fast okkulte Atmosphäre – fertig ist eine Psychedelic-Rock-Platte, die schon 1969 herausragend gewesen wäre und im Jahr 2017 zum Besten gehört, was das – zum Glück immer noch lebendige und gefühlt wieder mehr und mehr an Popularität gewinnende – Genre zu bieten hat. Vom Opener »Currency«, dessen zentrale Textzeile »Print and print the money that you spend / Spend and spend the money that you print« von Sänger Alex Maas fast hypnotisierend vorgetragen wird und der von wuchtigen, den ganzen Körper durchfahrenden Gitarren durchzogen ist, bis zum Schlusspunkt »Life Song«, der die Platte auf einer verträumt-melancholischen Note ausklingen lässt, ist »Death Song« eine großartige Platte, die völlig aus der heutigen Zeit gefallen scheint. Es dürfte schwer sein, ein besseres Loblied auf den Acid-Rock der 1960er und 1970er zu schreiben.