»And it got colder every day but I wouldn’t change my mind.« Diese Zeile dürfte vor ungefähr zwei Jahren den einen oder anderen intensiven Ohrwurm eingeleitet haben, denn der Song »Sucker«, die erste Single des Londoner Quartetts The Big Moon , fuhr als brandheißer Tipp Achterbahn quer durch alle möglichen Websites, Blogs und Magazine. Wer den gelösten, intensiven Garage-Sound der kratzigen Riffs und Juliette Jacksons samtige, katzenhafte Vocals gehört hat, versteht, wieso. Da ist es schon etwas bitter, dass das Debüt »Love In The 4th Dimension« die Erwartungen nicht so ganz zu erfüllen weiß: Ja, es schrammelt ordentlich, und es ist toll, dass vier junge Frauen den Sound entern, der normalerweise für die Indie-Boybands reserviert ist, und ihr eigenes Ding damit drehen. Aber kaum ein Song bleibt als Ganzes wirklich im Gedächtnis. Ein paar tolle Riffs und ein paar gute Hooks sind auf dem Album versprengt, und »The Road« bezirzt sehr mit einer nostalgischen Hammond-Orgel. Aber oft bleibt es, wenn überhaupt, eher bei einer guten Idee pro Song, und eine unverkennbare Handschrift können The Big Moon auch nicht präsentieren. Zumindest ist Energie in Hülle und Fülle vorhanden, und mit den mal draufgängerischen, mal lagerfeurig verträumten Songs liefern die vier allemal einen passenden Soundtrack für sonnige, unbeschwerte Tage.