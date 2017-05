aus London sind eine von den Bands, die sich für junge Fans und mittelalte Zyniker gleichermaßen eignet – eine Win-win-Situation. Die vier Musikerinnen auf der Bühne machen den Eindruck, ans Gewinnen gewöhnt zu sein. Eine einzige LP hat das Quartett unterm Arm, und die Songs darauf klingen wie etwas angerauter Bubblegum-Pop der Grunge-Britpop-Schule, ein interkontinentaler Schulterschluss im Namen der großen Melodie. Schwer zu sagen, wie weit man mit so einer Musik heutzutage kommen kann, aber wenn The Big Moon loslegen, denkt man unwillkürlich an die konfettihafte Garagenband seiner ungeborenen großen Schwestern, die sich noch nie von irgendwem irgendwo reinreden ließen.Schwester Nummer Eins heißt Juliette Jackson, die einen Proberaumpferdeschwanz mit einer karierten Schlafanzughose kombiniert und ihre Gitarre liebevoller anguckt als so manche Eltern ihr Kind. Ihr Ding ist neben quietschfidelem Leadgesang diese Art Gitarrenduell, die man ansonsten vor allem von Judas Priest und Konsorten kennt: Beine breit, leichte Rückenlage, und dann direkt vor der Gegnerin aufgebaut. Hier kommt entweder Bassistin Celia Archer infrage oder Gitarristin Soph Nathan, die sich bei einer dieser Spiele offenbar leicht am Finger verletzt. »Rock’n’Roll injury!« nennt Jackson das, küsst ihrer Bandkollegin den Schmerz weg und schneidet dazu Grimassen.Apropos: Wann ist es eigentlich das letzte Mal vorgekommen, dass man eine Band gesehen hat, die für praktisch die gesamte Dauer ihres Konzerts mehr oder weniger breit gelächelt hat? The Big Moon sind eindeutig mit dem Auftrag angereist, sich zu amüsieren, und ob das Publikum da mit von der Partie ist, scheint zweitrangig zu sein. Bei »Cupid« schlagen sie den versammelten Berlinerinnen und Berlinern vor, sich – einvernehmlich – zu küssen, doch das Publikum kommt der Aufforderung offenbar nicht nach. Egal, sagt Arthur, im Grunde sei jeder Big-Moon-Song zum Küssen da, also vielleicht später. Die mittelalten Zyniker beginnen zumindest schon damit, die Hälse ihrer Bierflaschen zu küssen.



Schlagzeugerin Fern Ford hat derweil eine elegante Methode drauf, sich die Haare aus der Stirn zu pusten, ohne dafür den Kopf bewegen zu müssen. Freie Sicht bietet sich unbedingt für das letzte Stück an. »Sucker« ist so etwas wie der Signatursong der Band, inzwischen mehrmals als Single veröffentlicht und mit einem coolen Cowgirl-Video ausgestattet. Danach ist Schluss, zumindest für die, die sich nicht mit der Band am Merch-Tisch verabredet haben, um noch ein wenig über alles mögliche zu quasseln. Rock’n’Roll-Musik sei im Grunde auserzählt, heißt es ab und zu, und womöglich stimmt das in mancher Hinsicht. Andererseits gibt es nichts Schöneres als mit etwa 150 Gleichgesinnten einer jungen Band dabei zuzusehen, wie sie die Art von Spaß hat, die man sich, wie es so schön heißt, nicht als Kingelton herunterladen kann.