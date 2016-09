Vollkommen egal, wie man ihre Musik beschreibt, welchem Genre sie entsprechen, The Album Leaf sind nach sechs Jahren zurück und das erfreulicherweise mit einem großartigem Album im Gepäck. »Between Waves« ist eine gelungene Fortsetzung der seit 18 Jahren bestehenden Indie-Formation um Jimmy LaValle. Wer sich vom vom sonnig-meditativen Pop der Kalifornier ein Bild machen will, besucht sie auf ihrer anstehenden Deutschland-Tour.



Geschrieben am 27. September 2016, 10:28

Wer The Album Leaf live erleben will, kann hier 3x2 Tickets gewinnen. Tragt einfach euch und eure Wunschstadt in das Formular ein und gewinnt mit ein wenig Glück Plätze auf der Gästeliste.

The Album Leaf