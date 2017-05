»I was a child, an open letter to be read aloud.« Das sind die ersten vonherausgepressten Zeilen auf »In Spades«, und man weiß, dass man auf diese Platte hätte gewartet haben sollen, ohne es zu wissen, all die Jahre seit der auch schon tollen Comeback-Platte »Do The Beast« von 2014. Dulli macht einfach keine Fehler, er hat immer noch eine der besten, pardon: die beste Stimme in der von vielen austauschbaren Stimmen bevölkerten Welt der Gitarrenmusik. Dieses Beschwörende, dieses Nackenhaar-Aufstellende. Sein Lamento klingt immer noch einzigartig beseelt in einer Szene, in der Beseeltheit nicht wirklich als Währung gehandelt wird. Mehr als drei Jahrzehnte sind seit ihrer ersten Veröffentlichung vergangen, und die Band aus Ohio klingt immer noch frischer und relevanter als man selbst. Die Single »Demon In Profile« wird von einem leichten Piano getragen, die Bläser in »Toy Automatic« wecken Erinnerungen an den nie verwirklichten Mexiko-Trip, als man noch jung genug dafür war. Da macht es auch nichts, dass »In Spades« in wenigen Momenten fast ein bisschen 08/15-rockschematisch daherkommt, die gniedelige Themen-Gitarre bei »Light As A Feather« etwa hätte nicht sein müssen. Das alles macht aber exakt nichts. Nach rund 35 Minuten ist der Zauber schon vorbei, aber wenn alles gesagt und gesungen ist, ist eben auch der richtige Moment gekommen. »I remember you always this way.«