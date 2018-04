Einen richtungsweisenden Vorgeschmack gaben The Aces bereits mit ihrer Single »Volcanic Love«: Im dazugehörigen Video beziehen sich die vier Damen auf ihre Lieblingsliebesfilme und zeigen, dass sie bei Herzschmerz und Liebeskummer füreinander da sind. Der Song ist der perfekte Einstieg in diese Welt, ihr »Volcanic Universe«, das einem auf dem Album in voller Pracht präsentiert wird. Vordergründig geht es um die emotionale Entwicklung in den letzten drei Jahren und das damit verbundene Erwachsenwerden inklusive viel Liebe und Schmerz.



Ihre Erfahrungen und Erlebnisse legen sie offen und ohne Scham dar, sie wollen ihre Hörer teilhaben lassen oder vielleicht sogar Hilfestellung leisten. Musikalisch wird das alles in einem ansprechenden, top produzierten Pop-Sound geliefert, und man wartet eigentlich nur darauf, bald einen der Songs im Radio zu hören. Neben relativ gradlinigen, nach vorne preschenden Songs gibt es mit »Hurricane« auch eine Piano-Ballade und dem zurückgenommenen »Waiting For You« einen ruhigen Abschluss, der das Album eingängig abrundet.