Im Grunde knüpfen Alaina Moore und Patrick Riley nahtlos an ihr Vorgängeralbum »Ritual In Repeat« aus dem Jahr 2014 an: weg vom seichten Twee-Image, hin zu klarer inhaltlicher Positionierung. »Ladies don’t play guitar. Ladies don’t get down to the sound, do they? Maybe we can play pretend.« Moore kokettiert auf »Yours Conditionally« nicht nur mit abgestandenen Rollenklischees über Frauen in der Musik; feministische Positionen im Alltag werden ebenso verhandelt wie der Umgang mit der schweren Krankheit eines Angehörigen. Musikalisch durchzieht das Album eine soulige 1970er-Vintage-Ästhetik, es ist von funky Basslinien und Moores variablem Gesang geprägt, der in seiner schwebenden Eleganz bisweilen an Joni Mitchell erinnert. In den poppigen Momenten klingt immer mal wieder die Fleetwood-Mac-Westküsten-Popschule durch, es bleibt aber auch Raum für überraschende Beats in »Matrimony« oder zarte Madonna-Avancen in »My Emotions Are Blinding«. Bei aller inhaltlichen Tiefe bleiben Tennis aber immer noch einfach zum Knuddeln.