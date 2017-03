Es gibt ein neues Temples -Album – endlich! Nach dem psychedelischen Kreativ-Drops »Sun Structures«, den man geduldig drei Jahre lang lutschte, schütteln die Briten nun ein neues Kleinod aus der Bonbontüte und sammeln alle Spuckfäden dort auf, wo ihr Debüt sie liegen ließ. Der Opener »Certainty« erstaunt zwar zunächst mit einer unerwartet prominenten Basslinie, aber schnell bricht über diesem neuen Teppich der Sound-Vulkan in gewohnter Pracht aus: Über zwölf Songs erstreckt sich eine barocke Landschaft aus Sixties-Psychedelic, verspielt und voller Pomp, mit Chromatik und Polyfonie in Hülle und Fülle. Über alles legt sich ein liebreizendes Vintage-Knarzen, und es bestehen keine Zweifel, dass »(I Want To Be Your) Mirror« J.S. Bachs Song des Jahres geworden wäre, würde er noch unter uns weilen. »Volcano« reitet aber nicht bloß auf der Welle seines Vorgängers weiter: Synthesizer und Phaser frischen den Sound inmitten der typischen, von ausgelassener Tonart-Akrobatik geprägten Melodie-Ornamente auf und winken bisweilen verstohlen den moderneren Sounds eines Kevin Parker zu. Sie verfremden aber zu keinem Zeitpunkt die Temples-Experience. »Volcano« ist eine bodenlose Melodienkiste, ein unbändiger Maskenball mit Weinbrunnen und Konfetti.