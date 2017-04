Auf ihren bisherigen zwei Alben schnappen sich Temples die Gegenwart und weben mit der Vergangenheit nie gesehene Muster hinein. Der so entstehende Klangteppich ist live dann allerdings ein etwas grobmaschigerer.

07.04.2017, Köln, Gebäude 9



Es nützt nichts, drumherum zu reden: das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ist oft anstrengend, frustrierend, irritierend und könnte ein bisschen mehr Charme durchaus vertragen. Leider Gottes hat der Mensch noch keine Möglichkeit gefunden, auf das Raum-Zeit-Kontinuum Einfluss zu nehmen und so benötigt die Mehrheit der im Hier und Jetzt Festsitzenden andere Möglichkeit fürs Reißaus nehmen, von denen eine Show dieser britischen Psych-Rock-Wunderkinder wirklich nicht die schlechteste ist. Im ausverkauften Gebäude 9 in Köln, wo Temples ihre Europa-Tour lostreten, gibt ein arg gebeutelter Synthesizer mit vergilbten Tasten und abgeschabter, hölzerner Verkleidung den ersten Hinweis auf die bevorstehende Zeitreise.



Creatures sind es, die das gute Teil schließlich zum Singen bringen: Gut gelaunt eröffnen sie die Show mit schmissigem, melodiösem Retro-Rock, aber ehrlich gesagt ist das Publikum während der ersten paar Minuten noch zu abgelenkt, um den wirklich guten Sound wertzuschätzen. Der Leadsänger walzt in einem Vintage-Anzug - komplett mit ausgestelltem Bein und passendem Hemd - Cowboyhut, Koteletten und 60s-Style Sonnenbrille auf die Bühne, tänzelt betont albern zwischen dem Pedal- und Kabelgewirr umher, schäkert während der Songs mit dem Publikum und verzieht dabei keine Miene - toll! Seine Mitstreiter sind ihm etwas unterlegen was den optischen Überraschungseffekt angeht, aber halten mit Musterhemden und Militärparaden-Jacke ganz gut mit. Abgesehen davon, dass die ersten Tänzer im Saal nicht mehr stillhalten können und nicht wenige das Quintett direkt begeistert auf ihren Smartphones googlen, sind Creatures auch einfach #stylegoals, um verbal mal zurück nach 2017 zu kommen.

Da können Temples natürlich nicht hinterherhinken und betreten die Bühne effektvoll im Halbdunkel zu einem wuchtigen Synth-Grollen. Das diffuse Scheinwerferlicht malt dem wilden Krauskopf von Sänger James Bagshaw einen Heiligenschein. Seine Pailletten-Jacke funkelt theatralisch, ebenso wie seine abgewetzten, goldenen Doc Martens, und die schmale Hand ruht lässig auf seiner 12-saitigen Gitarre. Die Show kann losgehen. Obwohl das neue Album »Volcano« gerade erschienen ist, spielen Temples an diesem Abend noch reichlich altes Material, sehr zum Entzücken der Fans. Favoriten wie »Colours To Life« und »Mesmerise« bekommen ein prunkvolles Live-Treatment in Form von ausladenden Instrumentalpassagen.



Laut und intensiv treten sie auf; was auf den Alben hochmelodisch daherkommt, verträgt live durchaus eine gute Portion Verzerrung. Die Soundwellen von der Bühne zerschellen an einer verschwitzten, glücklichen Menge. Thomas Walmsley, mit Pilzkopf und Retro-Matrosenhose, tanzt Rock’n’Roll mit seinem Bass, Adam Smith reißt eine Gitarrensaite und mehrmals schiebt er sich, versunken in seinen Synthesizer, die John-Lennon-Brille hoch. Sam Toms spielt die Drums wie ein Uhrwerk, und James Bagshaw greift während des Konzertes zu drei oder vier Gitarren. Die rosa Vintage-Fender steht ihm ausgezeichnet. Er stakst hin und wieder auf der Bühne herum, schüttelt manchmal seine Locken zur Musik - viel reden weder er noch seine Bandkollegen, aber dafür ist auch keiner hier. Die Live-Renderings von »(I Want To Be Your) Mirror«, »Certainty« und »Mystery Of Pop« lösen an diesem Abend die größten Begeisterungsstürme aus und es hat tatsächlich auch eine schlicht hypnotische Wirkung, zu beobachten, wieviele Schalter umgelegt und Knöpfe gedrückt und Pedale mit dem güldenen Schuh getreten werden müssen, um den schillernden Pfauenfedersound jedes einzelnen Temples-Songs auch in vivo performen zu können.



Irgendwer oder irgendwas aber, vermutlich der Tontechniker, fährt den Briten ein bisschen in die Parade. Bagshaws heller Gesang treibt stellenweise etwas hilflos auf dem brodelnden, entfesselten Sound aller Instrumente, Smiths alter Synthesizer gibt bisweilen gar beunruhigende Brummlaute von sich, und es ist wirklich, wirklich laut, lauter als es Temples vielschichtiges, ausgeklügeltes Opus nötig hätte - die eine oder andere Arrangement-Perle muss auf derart stürmischer See unhörbar untergehen. Dem Strom grinsender Gesichter nach zu urteilen, die gegen 23 Uhr halb taub aus dem wie immer sauerstofflosen Inneren der altehrwürdigen Kölner Location taumeln, hat sich der Abstecher in die 1960er des psychedelischen Paralleluniversums der vier Briten mehr als gelohnt. So kann 2017 getrost weiter nerven.