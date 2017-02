Mit Mit »Sun Structures« hatten die Briten vor zwei Jahren ein Debütalbum vorgelegt, das stark an den Psychedelic-Sound der 60er-Jahre erinnerte. Metaphorisch gesehen folgt nach dem Sonnenschein nun der Vulkanausbruch der Gefühle. Bei »Volcano« handele es sich um ein Therapie-Album, so Adam. Dafür sind die Bandmitglieder diesmal nicht wie noch beim Vorgänger in ihre Heimatstadt Kettering gefahren, sondern in den benachbarten Ort Market Harborough. Hier nahmen sie die Songs in Eigenregie in James’ Homestudio auf. Das erklärt aber noch nicht die eingangs aufgezählten Heimsuchungen. »Uns als Band geht es gut«, versichert Tom dann auch lachend. »Das sind Anspielungen auf die Zehn Gebote, die als roter Faden durch das Album führen. Sie geben jeweils das Thema vor und stellen Fragen, die wir mit unseren Songs beantworten wollen.« Die Musik wurde im Studio aus den Skizzen aller Bandmitglieder destilliert. Tom erzählt: »Auf ›Sun Structures‹ waren die Lyrics nur eine weitere Textur. Was die Songinhalte betrifft, sind wir mittlerweile direkter geworden. Du bekommst schon beim ersten Hören einen Eindruck davon, worum es geht.«

»Tod, Angst, Paranoia, Sucht, Desinteresse, Eitelkeit, Schwierigkeit, Panik.« Mit einem leichten Seufzer zählt Tom Walmsey die Themen des zweiten Albums »Volcano« auf. Der Bassist von Temples sitzt mit seinem Bandkollegen, dem Keyboarder und Gitarristen Adam Smith, mit einem Bier in der Hand im Büro ihres Plattenlabels in Berlin-Mitte. Sänger James Bagshaw musste das Treffen aus Gesundheitsgründen kurzfristig absagen, auch Drummer Samuel Toms ist abwesend. Für Walmsey und Smith ist es das letzte Interview an diesem Tag, bevor es in den Flieger zurück nach London geht.