Zehn Jahre ist es her, dass Tegan And Sara ihr großartiges Album »The Con« veröffentlicht haben. Bald soll ein Cover-Album erscheinen, auf dem andere Künstler die 14 Songs neu einspielen. Wir sind gespannt, wer dabei ist und hätten ein paar Ideen.

Wieder so ein Moment, in dem man sich ganz kurz mal alt fühlt. Zehn Jahre sind vergangen, seit Tegan And Sara »The Con« veröffentlicht haben. Für den Herbst haben sie eine Neuauflage angekündigt, bei der sie die 14 Songs nicht selber einspielen, sondern von anderen Bands interpretieren lassen.

»The Con« erschien in den USA am 24. Juli 2007, bei uns kam es erst neun Monate später raus, dabei war die Fanbase in Deutschland damals schon recht groß und das Album war bereits das fünfte von Tegan And Sara. Felix Scharlau schrieb im Feature über das Album damals, es sei – oberflächlich betrachtet – banal und füge dem Sound der Schwestern kaum was Neues hinzu. Na gut, bis auf ein paar Hits. Und das ist der springende Punkt: Auf »The Con« trauten sich Tegan And Sara, poppiger zu werden, den Folk ein Stück beiseite zu schieben und ein paar elektronische Spielereien zuzulassen.





Nicht zur Wallas Mitarbeit war prägend, auch der Rest des Studioteams war vergleichsweise prominent. Wallas Bandkollege Jason MCGerr saß am Schlagzeug, Hunter Burgan von AFI und Matt Sharp von u.a. Weezer haben die Bässe eingespielt. Am Ende wurde »The Con« nur 36 Minuten lang, aber diese gute halbe Stunde hat es in sich. Der endgültige Durchbruch in den Mainstream folgte erst ein paar Jahre später, mit »The Con« haben sich Tegan And Sara aber in noch mehr Herzen der Indiefans gespielt. Hier waren sie noch die sympathischen Schwestern im Karohemd, bekamen den Stempel »Emo« verpasst und pfiffen drauf, später dann wurden sie zu Popstars und ihre Alben wurden, nun ja, kitschig. Ihnen selbst ging es zu dieser Zeit nicht unbedingt gut. Sara versuchte, ein Visum für ihre US-amerikanische Freundin zu bekommen, Tegan hatte Liebeskummer nach einer langjährigen Beziehung und beide hatten gerade ihre Großmutter verloren. Kein Wunder, dass auf »The Con« Herzschmerz ein großes Thema ist. Aufgenommen haben Tegan And Sara das Album in Portland, als Produzent war Chris Walla ( Death Cab For Cutie ) zuständig, der sicherlich seinen Anteil am klaren Sound hatte. Bei den Aufnahmen entstanden ein paar wirklich bezaubernde Videos, in denen die Schwestern an den Songs feilen, in absurden Kulissen mit ihrer Familie telefonieren und mit Chris Walla über einen Albumtitel streiten (schönster Vorschlag »Murder Murder Death Blood Gore«). Tegan And Sara erscheinen als sympathische und auch mal alberne Musikerinnen, mit denen man gern befreundet wäre.