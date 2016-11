Wie aus ehemaligen Indie-Lieblingen gestandene Pop-Sängerinnen werden, haben Tegan And Sara auf ihren letzten zwei Alben bewiesen. Mit ihrer unverschämt poppigen Platte »Love You To Death« und beliebten Klassikern stehen sie im Februar auf der Bühne.

Geschrieben am

18. November 2016, 18:06