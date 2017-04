Wissen wir ja alle: Über die Deutsche Bahn zu schimpfen, löst zwar absolut keine Probleme, macht aber viel Spaß. Besonders wenn man durch verschiedene ausfallende S-Bahnen den Anfang eines Konzerts verpasst, bei dem sich jede Minute lohnt. Es ist Dienstag, ziemlich kühl für Ende April und zeitgleich spielen Jesus & The Mary Chain ebenfalls in Köln. Nicht gerade die besten Vorraussetzungen für ein Konzert, dennoch ist das Yuca an diesem Abend sehr gut gefüllt und die Leute bester Laune.Waren Tamikrest vor drei Jahren noch im klassischen Ambiente der Philharmonie aufgetreten, zeigen sie heute, dass sie auch mit kleineren Clubs keinerlei Probleme haben. Die Band, die ursprünglich aus der Sahara in Mali stammt, mittlerweile aber im algerischen Exil lebt, gilt als eine der innovativsten Acts Westafrikas und erhielt in den vergangenen Jahren viel internationale Anerkennung. Tamikrest verbinden in ihren Liedern Elemente traditioneller Tuareg-Musik mit 70er Psychedelic Rock, Funk und Dub zu einem Klang, der auch den Reisenden auf dem Hippie Trail gut als Soundtrack getaugt hätte.