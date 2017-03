Tamikrest gehören der zweiten Generation von Tuareg-Bands an, die die traditionelle Musik ihres Volkes mit modernen Elementen westlicher Pop- und Rockmusik verbinden. Gewidmet ist ihr viertes Album Kidal, einem der wichtigsten kulturellen Zentren der Tuareg im südwestlichen Teil der Sahara, in dem sich auch die Band gründete. Wie ihre Vorbilder Tinariwen, die seit den 1980ern aktiv sind, kombinieren auch die im Exil in Algerien lebenden Tamikrest seit 2006 einen ruhigen, aber treibenden Handpercussion-Groove mit minimalen Bassläufen, perlenden Gitarrenläufen und zurückhaltendem, aber stets gefühlvollem Gesang. Beeinflusst von Flamenco, Pink Floyd und dem algerischen Popmusiker Rachid Taha, erinnert ihr hypnotischer Sound an intensiven und einfach strukturierten kraftvollen Blues, Folk und amerikanischen Wüstenrock. Die Texte der Songs handeln vom Schicksal ihres vertriebenen Volkes, von Macht und Widerstand und dem nur kurze Zeit nach dem Aufstand von 2012 existierenden unabhängigen Staat Azawad im Nordosten Malis.