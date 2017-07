Längst ist The Tallest Man On Earth dem vermeintlichen Ruf als musikalischer Filius des legendären Bob Dylan entwachsen. Spätestens seit der hochgepriesenen LP » The Wild Hunt « schwingt sich der schwedische Singer-Songwriter dazu auf, das kontemporäre Indie-Rock-Gefilde in der für ihn formgebenden Folk-Manier aufzumischen.

Gemeinsam mit dem Kammer-Orchester yMusic , das auch schon José González und Bon Iver unter die Arme griff, hat Saras Per Kristian Matsson eine EP zusammengestellt, die neben bekannten Arrangements des Tallest-Man-Œuvres ebenfalls ein Joan Baez-Cover (»East Virginia«) beinhaltet. Für Vinyl-Narren gibt's »The Tallest Man On Earth With yMusic« dann spätestens im Oktober auch in gepresster Fassung. Bis dahin verkürzen wir die Wartezeit gerne mit dem Video zu »Rivers«, der ersten veröffentlichten Kollaboration zwischen Matsson und dem New Yorker Klassik-Sextett.