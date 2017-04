im Harrington und Paul Wright machen seit 2009 gemeinsam Musik. Diese Vertrautheit ist in ihren sich gegenseitig umgarnenden Stimmen allgegenwärtig. Im Bostoner Raum sind sie schon lange ein großer Name, nachdem sie sich zuvor als Straßenmusiker verdingt hatten. Auf bisherigen Veröffentlichungen waren entsprechend weniger Synthesizer zu hören.haben »Neptune« lange Zeit reifen lassen, einige Songs sind mehrere Jahre alt. Das Ergebnis ist sanfter Folk mit elektronischem Unterbau, ab und an schwebt auch das von Wright gespielte Cello vorbei. Manche Titel sind so angenehm zu hören, dass sie zunächst beinahe zu wenig Eindruck hinterlassen. Auffallend hingegen ist »Backwards And Forwards« mit seinem unerwartet kantigen Beat oder die postapokalyptische Atmosphäre von »Infrared«. Das verträumte »Two Blue Eyes« rückt die unvergleichliche Harmonie zwischen Harringtons und Wrights Stimmen in den Vordergrund. Die Singles »Iron In The Fire« und »River Wider« wurden im Vorfeld hoch gelobt und sind poptechnisch so perfekt wie intensiv. Insbesondere Letztere erinnert mit ihrem lebhaften Cello-Part an die Kompositionen der kalifornischen Band Geographer.