»Alles hat so klein in Berlin angefangen, wir haben nicht viel nachgedacht«, sagt Matteo Milleri. Die gemeinsame WG in Berlin, in der aus Matteo Milleri und Carmine Conte Tale Of Us wurden, gibt es nicht mehr. Beide wohnen zwar nun getrennt, aber nur einen Katzensprung voneinander entfernt. Zu Hause sind sie allerdings sowieso so gut wie nie. Über 100 Auftritte rund um den Globus spielen die beiden mittlerweile pro Jahr. »Eine Achterbahnfahrt, mit der wir anfangs nicht viel Erfahrung hatten. Jetzt kosten wir jeden Moment aus«, sagt Milleri.

Ihr neues Album »Endless« erscheint bei der Deutschen Grammophon , dem ältesten Plattenlabel der Welt und eigentlich bekannt für klassische Musik. Milleri und Conte machen kein Geheimnis daraus, dass sie ein großes Faible für die Komponisten Max Richter und Vangelis haben. Und so fließen die Stücke sphärisch ineinander. »Atmosphärisch«, darauf besteht Milleri. »Es ist der Klang unserer beiden Leben. Die Herausforderung war daher, etwas zu schaffen, was für jeden Zuhörer anders klingt; was zugänglich ist, aber dennoch tiefgründig«, sagt Conte. Der Mix aus Ambient, Neo-Klassik und Electronica klingt im ersten Moment so gar nicht nach ihrer avantgardistischen Dance Music der letzten Jahre. »Wir ergründen damit neue Welten«, sagt Milleri. »Wir sind weiser geworden«, kommentiert Conte und meint damit auch die neuen musikalischen Pfade, die die beiden nun beschreiten. Leise Töne, die nach großer Kunst und ein wenig nach Abschied von den großen Tanzflächen klingen. Vielleicht ist es auch folgerichtig, weil die beiden sich viele Gedanken über richtige Zeitpunkte gemacht haben – Zeitpunkte zum Beginnen und vor allem zum Aufhören. »Musik ist eine besondere Kunstform. Eine, die nicht verschwinden kann. Schon gar nicht in Zeiten des Internets. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man etwas wahrscheinlich Unauslöschliches geschaffen hat in dem Moment, in dem es auf Platte ist«, sagt Milleri. Digitale Unsterblichkeit also – ein schönes Karriereziel.