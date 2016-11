Dabei waren TAD nicht nur Headliner dieser mittlerweile legendären Tour, sie spielten auch eine deutlich aggressivere, kantigere und noisigere Variante des damals zeitgemäßen Gitarrenrocks. Im Mittelpunkt stand Bandgründer, Gitarrist und Frontmann Thomas »Tad« Doyle, der mit 150-Kilo-Bühnenpräsenz und einer grollend-wütenden Stimme die Aufmerksamkeit auf sich zog. Und dass TAD sich, kaum ein Jahr später, auf einmal in der Grunge-Schublade, gemeinsam mit Bands wie Pearl Jam, Alice In Chains, Soundgarden Mudhoney, und natürlich Nirvana wiederfanden, sorgte damals für Unverständnis, wird aus heutiger Sicht aber etwas milder bewertet: »Natürlich haben wir uns alle dagegen gewehrt, dass viele Gitarrenbands aus Seattle, mit teils wirklich unterschiedlichem Sound, auf einmal als Grunge-Bands abgestempelt wurden«, erklärt Tad Doyle am Telefon. »Aber im Nachhinein war es natürlich logisch, dass es für den Zuhörer irgendwie gruppiert werden musste. Wir haben als Band letztlich ja auch davon profitiert.«

Es war wohl die 42-tägige Europatournee Ende 1989, mit der damals noch recht unbekannten Band Nirvana, die TAD nicht nur hierzulande auf ewig mit dem Begriff »Grunge« verknüpfte. Sie hatten gerade ihr Debütalbum »God’s Balls« auf Sub Pop veröffentlicht, dem Label, welches viele der Bands hervorbringen würde, die später im Grunge-Hype aus den Kellern von Seattle auf die großen Bühnen der Welt gezerrt wurden. Für 37 Konzerte (u.a. in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Italien und Frankreich) mussten sich die beiden Bands nicht nur einen großen Teil des Equipments, sondern auch einen gemeinsamen Van teilen, mit dem unermüdlich von Auftrittsort zu Auftrittsort gefahren wurde.

Im Januar 1988 verließ Tad Doyle die Band H-Hour, bei der er Schlagzeug gespielt hatte, und nahm mit Produzent Jack Endino drei neue Songs auf, bei denen er alle Instrumente selbst einspielte, und von denen »Ritual Device« und »Daisy« auf einer ersten 7“-Single unter dem Namen TAD veröffentlicht wurden. Der dritte Track »Tuna Car«, ist eine der unveröffentlichten Songs, die nun, gemeinsam mit diesen Re-Releases für alte und neue Fans verfügbar sind.



»Unsere drei Veröffentlichungen bei Sub Pop waren über zwanzig Jahre nicht erhältlich«, so Doyle, »ich bekam lange Zeit mehrere Mails pro Woche, auch von jüngeren Leuten, die unsere aktive Zeit gar nicht miterlebt haben, die danach fragten, wann es die Alben wieder zu kaufen geben würde.« Es war also kein besonderes Jubiläum, keine geplante Wiedervereinigung (die Doyle nach wie vor strikt ablehnt) oder ein sonstiger spezieller Anlass, der das Label dazu brachte, die Platten noch einmal zu veröffentlichen. Es war wohl tatsächlich die anhaltende Nachfrage, die »God’s Balls« (1989), »Salt Lick« (1991) und »8-Way Santa« (1991) nun wieder in die Regale der Händler bringt. Der Mehrwert besteht zum einen darin, dass die Platten erstmals überhaupt digital verfügbar sind (als CDs und Downloads), zum anderen im neuen Mastering (»for maximum heavyness«) von Jack Endino, der auch das Debütalbum aufgenommen hat.