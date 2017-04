Das selbstbetitelte Debütalbum von Sängerin Amelia Meath und Soundtüftler Nick Sanborn aliaswar 2014 eine kleine Sensation. Nicht nur, weil es abgedrehte Klangflächen, Minimal-Electro-Einwürfe und clevere Pop-Harmonien mit der variablen, rhythmisch atemberaubend pointierten Stimme von Meath zu fantastischen Songs zusammenfügte. Sie waren auch live eine einnehmende Erfahrung: die zappelnd-groovige Sängerin und der Typ hinter einem Laptop und einem Haufen elektronischer Helferlein, die gemeinsam der elektronisch-statischen Musik ein unvorhersehbares Live-Feeling einhauchten. Aber was kommt nach den hohen Erwartungen für das nächste Album in einem Amerika, das durch Irrsinn, Populismus und führungslose Politik immer mehr ins Straucheln gerät? Sylvan Esso reflektieren den gesellschaftlichen Wandel textlich auf ihre eigene Art, abstrakt, schonungslos, nachdenklich, während die Musik erneut durch unerhörte Klänge, zerkratzte Rhythmusschleifen und geniale Tüftelarbeit begeistert. Dabei sind sie zugleich poppiger geworden, in einem Sound voller Hoffnung, dessen musikalische Kanten unterstreichen, dass diese Welt erst interessant wird, wenn man sich traut, ihre Komplexität zu erkunden.