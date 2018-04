09.04.2018, Köln, Gebäude 9

Am Ende ist man doch ein bisschen besorgt. Bei »Pie IX« – dem letzten Song vor der Zugabe – ist die Befürchtung, dass einem der ungezügelte Bass die Trommelfelle eindrückt gar nicht so unbegründet. Zumindest zitternde Haare und ein gewisser Druck in der Magengegend sind Auswirkungen der klanglichen Experimente der kanadischen Suuns. Die haben im März ihr viertes Album »Felt« veröffentlicht und bringen ihren experimentellen Noise-Rock nun auf die Bühnen Europas.

Auch wenn das neue Album ein bisschen gesetzter daherkommt als die sehr krachigen Vorgänger, sind es nicht weniger laute Töne an diesem Abend. Im Gegenteil werden vor allem Songs wie »Look No Further« und »Materials« zu Geräusch-Eskapaden, die an Innovativität und Verspieltheit momentan ihresgleichen suchen. Zu diesen Noise-Ausflügen, die zwischen dröhnenden Synthies (»Instrument«), schneidenden Gitarren, Basslawinen und Schlagzeugdonnern (toll: »Daydream«) hin und her oszillieren, passt die zurückhaltende Bühnenpräsenz des Montrealer Quartetts. Man lässt sich sowohl von den Zuschauern im Konzertsaal als auch von den Figuren des romantischen Gemäldes »The Mirror of Venus«, das als Backdrop verwendet wurde, stoisch begutachten, ohne selber viele Wort zu verlieren. So arbeitet man sich in 80 Minuten durch ein Best-Of der eigenen Diskografie, dass die unterschiedlichsten Stilistiken die man im Laufe der Jahre gestreift hat, auf wunderbare Art und Weise vereint: Das Psychedelische vom Debüt »Zeroes GQ«, die Rock-Einflüsse auf »Images Du Futur«, der elektronisch angehauchte Noise von »Hold/Still«.

Ekstase stellt sich in diesem großartigen Potpourri der lauten Töne weniger als gemeinschaftliche körperliche Ausformung (sprich: Tanz), sondern vor allem als singuläres, inneres Erlebnis des Einzelnen ein. Vielleicht auch, weil jeder Einzelne sich um seine Gehörgänge zumindest Gedanken machen muss.