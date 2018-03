Es fällt schwer, dieses Album geografisch zu verorten. In Surmas Heimatstadt Leiria, die irgendwo im Niemandsland zwischen Porto und Lissabon liegt? In der namensgebenden belgischen Hafenstadt? Oder segelt Surma alias Débora Umbelino längst gemeinsam mit ihrem klanglichen Vorbild Björk durch höhere Sphären? Aber braucht man diese Lokalisierungen in der globalisierten Welt überhaupt noch? Zumindest insofern, als dass das Album hierzulande ein halbes Jahr länger zur Veröffentlichung gebraucht hat als anderswo.



Hier hören die geografischen Zuschreibungen dann aber auch auf: Jedes Lied auf »Antwerpen« ist von Färöisch bis Shona (Amtssprache in Simbabwe) in einer anderen Sprache betitelt. Aber nicht täuschen lassen: Surmas Musik ist nicht transnational, sondern vielmehr überweltlich. Musikalisch treibt hier alles in höheren Gefilden: verschwurbelte Synthies, brüchige Drum-Patterns, organisches Knarzen und metallisches Knacken überall. Sprache wird vom Informationsträger zum musikalischen Instrument. Umbelino für 35 Minuten in diese klanglichen Höhen zu folgen ist großartig. Einziger Kritikpunkt: Die herzerweichende, wunderschöne erste Single »Masaai« hat es nicht auf das Album geschafft. Ansonsten ist »Antwerpen« ein fantastisches Debüt, auch ohne geografische Verortung.