Während Superfood auf ihrer Debüt-LP »Don’t Say That« noch Erinnerungen an die goldene Madchester-Ära aufkommen ließen, zeigt sich die Formation um Sänger Dom Ganderton und Instrumentalist Ryan Malcolm auf »Bambino« deutlich von Dub und HipHop beeinflusst. Folgerichtig entwickeln die meisten der mit unzähligen Samples gefütterten Tracks einen Groove, der jedem Reggae- oder Dancehall-Künstler gut zu Gesicht stehen würde. Ungeachtet aller stilistischen Neuausrichtung verleugnen Superfood jedoch nicht ihre musikalische Vergangenheit.Stücke wie die potenzielle Single »Witness« oder das an Jagwar Ma erinnernde »Need A Little Spider« hätten sicherlich auch auf dem ersten Album ihren Platz gefunden. Schade nur, dass sich nicht alle Songs auf dem gleichen Niveau bewegen. Während das hitverdächtige »Unstoppable« genau die richtige Mischung aus Tanzbarkeit und Melodie findet, klingen Tracks wie »Raindance« zu beliebig. Das führt insgesamt dazu, dass »Bambino« nicht restlos zu überzeugen weiß.