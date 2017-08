Unzählige Mixtapes und Songveröffentlichungen seit 2014, ausverkaufte Konzerte auf der ganzen Welt und Klickzahlen im zweistelligen Millionenbereich – die $uicideBoy$ aus New Orleans sind längst kein Untergrundhype mehr. Die Karriere der Cousins Ruby und $crim ist eine Ansage an die Musikindustrie – denn das Projekt $uicideBoy$ verzichtet auf klassische Vermarktungsstategien und aufwendige Promotion. Ein Debütalbum soll noch in diesem Jahr erscheinen – Vincent Lindig traf die beiden vor ihrer Show im ausverkauften Festsaal Kreuzberg.

Eure Crew ist im Rapbereich textlich einzigartig – ihr thematisiert Depression, suizidale Gedanken und damit Themen, die normalerweise nicht als cool gelten. Seid ihr auf einer Mission?

Ruby: Das hat als eine Art Droge für uns beide angefangen. Wir haben alles in unserem Leben weggeworfen und jeden wachen Moment im Studio zugebracht, wo wir zwei Jahre lang Musik gemacht haben. Wir haben im Sinne des Wortes nichts anderes gemacht als das. Wir haben geplant: Wo können wir spielen, wie ein Video drehen, welche Blogs müssen wir kontaktieren und so weiter...

$crim: ...und keiner dieser Blogs fand gut, was wir machen (lacht) – und schau mal, wie sie jetzt alle über uns schreiben.

Ruby: Das Ganze begann also sehr klein, aber es gab viele Momente, wo ich einfach alles hinschmeißen wollte. $crim hat mich dann daran erinnert, dass wir das nicht mehr nur für uns selbst machen. Am Ende des Tages produzieren wir Musik, die wir hören wollen – das werde ich niemals für unsere Fans ändern. Aber als $uicideBoy$ machen wir weiter, weil es inzwischen größer als wir geworden ist. Es gibt Menschen, die auf eine Weise abhängig von uns sind.





Ich kann mir vorstellen, dass mit solchen Themen entsprechend intensives Feedback von Fans und Hörern kommt. Macht euch das manchmal Angst?

Ruby: Ich würde nicht sagen, dass mir das Angst einjagt – wobei das am Anfang schon so war. Wenn du verletzliche Musik darüber raus bringst, wie niedergeschlagen und depressiv du bist, sind herablassende Kommentare darüber natürlich doppelt schlimm. Weil du ehrlich warst und jemand dich dafür verurteilt. Angst ist aber nicht wirklich das richtige Wort, ich würde eher Verantwortung sagen. Wir hatten Momente, in denen Fans zu uns kamen und gesagt haben, dass wir ihr Leben gerettet haben, dass wir ihnen aus Depressionen und Drogensucht geholfen haben. Und so was ist real shit, das wiegt schwer. Für mich ist es seltsam, so was zu hören – denn ich bin überhaupt nicht im Reinen mit mir selbst und meinem Leben. Zu hören, dass ich jemand anderem in seinem Leben geholfen habe, wenn ich mir nicht mal selber helfen kann, ist krass. Und das passiert wirklich oft. Es ist einfach schwer, das zu verstehen, denn wir sehen uns immer noch als verdammte Verlierer, als völlige Versager. Nur, weil wir vielleicht ein bisschen Geld und Erfolg haben, ändert das noch lange nicht unseren Blick auf uns selbst.





Ruby, in dem Song »Paris« rappst du, dass du das Ergebnis von Ausgrenzung und Zurückweisung bist. Was machen solche Erfahrungen mit der Persönlichkeit eines Menschen?

Ruby: Das zerstört alles! Seit ich ein Kind war, wurde ich von Mädchen zurückgewiesen, niemand wollte mit mir spielen, weil die anderen mich merkwürdig fanden. Und sogar später, als ich echte Freunde hatte und Musik, Film oder Kunst im Allgemeinen gemacht habe, wurde ich nie unterstützt. Die haben mir nie gesagt, dass ich das gut mache, sondern gelacht oder andere Bands gehyped, mit denen ich nicht klar kam. Das hat dazu geführt, dass mir alle anderen egal waren, als ich mich mit $crim zusammengeschlossen habe. Er hat mir total geholfen, weil er sich meine Sachen angehört und gesagt hat, dass ich ein Talent habe. Er hat mir gezeigt, dass ich nichts auf die Meinung der Anderen geben sollte, weil mich das runterzieht und es nicht die Wahrheit ist. Ich musste das allerdings nicht für ihn machen, er wusste schon vorher, was er kann (lacht).

$crim: Es ist doch so: Kindheit und Aufwachsen sind schon schwer genug. Man versucht, herauszufinden, wer man ist, wo man ist. Einem Kind in dieser Phase zu erklären, dass es die anderen Kinder, die es runtermachen und angreifen, einfach ignorieren soll, ist eine Zumutung. Niemand kann mir erzählen, dass ein Kind nicht darunter leidet, wenn irgendwelche Bullies oder die beliebten Kinder es fertig machen. Das ist eine schlimme Erfahrung.

Ruby: Absolut, ich bin das beste Beispiel dafür. Frag $crim, ich hasse mich bis heute, er muss mich regelmäßig aus diesem Tief rausholen, wo ich nicht sein will. Und das Einzige, was man den Kindern sagen kann, ist dass die Schule nicht ewig geht. Und überleg mal: ich habe mit niemandem aus meiner alten High School Kontakt, warum war mir also ihre Meinung jemals wichtig? Wir versuchen, den Kids mitzugeben, dass sie einfach sie selbst sein sollen und das alleine zählt. Dafür steht die Crew $uicideBoy$.





Euer Debütalbum wurde nach etlichen Mixtapes für Dezember 2017 angekündigt – geht ihr da anders ran als bei euren Mixtapes?

$crim: Nein, wir machen alles wie immer. Diese schnelle Arbeitsweise ist eben unsere Methode.

Ruby: ...und wir haben noch nicht mal angefangen, zu schreiben. Dabei sind wir beide Perfektionisten! Frag mal $crim, wie oft ich meine Verses aufnehme und immer noch etwas finde, das mich irgendwie stört. Wir bringen nichts raus, von dem wir nicht 100%ig überzeugt sind. Das Album soll jedenfalls etwas Besonderes werden und wir werden alles geben.