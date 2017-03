Eigentlich warten wir ja noch immer auf die fehlenden Alben seines 50-US-Bundesstaaten-Projekts, aber gut, wenn Sufjan Stevens erst mal andere Pläne hat, ist das auch ok. 2013 hat er gemeinsam mit Bryce Dessner von The National Komponist Nico Muhly und Schlagzeuger James McAlister ein neues Projekt gestartet. Unter dem Titel »Planetarium« haben sie Songs über das Sonnensystem geschrieben und sie in New York live aufgeführt. In diesem Jahr soll endlich das dazugehörige Album erscheinen, eine erste Single gibt es bereits zu hören





»Saturn« klingt, passend zum Titel, wie eine Reise ins All. Stevens’ Stimme wurde durch den Auto-Tune-Fleischwolf gejagt, dazu kommen elektronische Beatspielereien. Faszinierend ist das allemal; wir sind gespannt auf den Rest des Albums. Das kommt am 9. Juni via 4AD.