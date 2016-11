Die Idee, die eigenen Gesichtszüge durch virtuelle zu ersetzen, ist so simpel wie ästhetisch schick. Die Rolle des fiktiven Hackers, der Songs von Fettes Brot und den Orsons gleichermaßen gelungen und durchgedreht remixt und durch die dazugehörigen Videos spaziert, passt dazu und unterhält, so lange sie im Hintergrund bleibt. Ein komplett der Kunstfigur gewidmetes Album ist jedoch vor allem eins: zu viel. Zu viele zusätzliche Kunstfiguren – die Mumie, der Alien – die das eigentlich so angenehm einfache Konzept von Stubenhacker aufblähen. Zu viele simpel gestrickte Textzeilen, die irgendwo zwischen Dadaismus und einfach nur Unsinn, zwischen sympathischer Bodenständigkeit und unangenehmem Kindergartenniveau, zwischen charmant gespieltem und womöglich tatsächlichem Dilettantismus changieren. Und, um Gottes Willen, zu viel pausenloses Ausreizen des Melodyne-Effektgerätes, damit auch ja niemand nicht vergisst, dass man es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat. Eine verrückte Sideshow zum Hauptact zu machen, funktioniert selten – man erinnere sich nur an die Minions. In kleinen Häppchen, wie etwa seinen Musikvideos, bleibt Stubenhacker geschmackvoller. Und das, obwohl dort auch schon mal Kackhaufen in Form des Alphabets angeordnet werden.