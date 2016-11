Wie eine völlig fremde Band einem anderen Künstler trotz künstlerischer, kultureller und geografischer Unterschiede so sehr ähneln kann, ist ein Rätsel. Tatsächlich treffen STRFKR mit ihrem Album »Being No One, Going Nowhere« nicht nur den Sound des Kölner Indie-Electro-Künstlers Roosevelt, sondern übertreffen ihn: Die Ecken und Kanten, die Abwechslung und Vielfalt, die man auf dem Debütalbum des Letzteren ein wenig vermisste, tauchen drei Monate später dort auf, wo man sie kaum vermutet hätte: In einer kalifornischen Wüste. Dort entwickelte Frontmann Joshua Hodges in völliger Isolation das Konzept für »Being No One...« und dürfte aus einer kopernikanischen Eingebung heraus den Titel für das Album gefunden haben. Neben Songs wie »Satellite«, »In The End« oder »Dark Days«, die sich mit sommerlichen Synthie-Melodien, groovigen 1980er-Bassläufen und legeren Vocals getarnt zwischen Roosevelt-Tracks wie »Montreal«, »Sea« oder »Colours« mogeln könnten, verlassen die drei Amerikaner gerne auch mal die Komfortzone. STRFKR tasten sich dann in andere Stile vor, etwa mit der metallisch-kühlen 1980er-Nummer »Something Ain’t Right« oder dem indielastigen »Open Your Eyes«. Neben Roosevelt tauchen dann auch Tame Impala oder Hot Chip auf, sodass man Hodges nach dem Titelsong am Schluss auf die Schulter klopfen und korrigieren möchte: »You’re Everyone, Going Everywhere«.